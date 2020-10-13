Об особенностях «антигриппозной» вакцинации во времена нарастающей эпидемии коронавируса

Заболеваемость COVID-19 в Украине и мире продолжает нарастать, а вскоре к ней присоединится еще и грипп. Именно этого больше всего опасаются эпидемиологи, которые еще с весны призывают население ответственно отнестись к своему здоровью и сделать прививку от гриппа. Чтобы облегчить грядущий сезон заболеваемости как самим пациентам, так и врачам, которые уже валятся с ног в борьбе с ковидом. На днях в Центре общественного здоровья сообщили, что вакцины от гриппа для нынешнего сезона уже поступили в Украину. Сколько это будет стоить и каковы особенности вакцинации во время эпидемии COVID-19 - далее в материале.

Ожидаются четыре штамма, три из которых - новые

Начинать вакцинацию лучше уже сейчас, до начала активной заболеваемости. Хотя врачи говорят, что вакцинироваться можно и на протяжении всего сезона, ведь иммунитет после прививки от гриппа вырабатывается у человека в течение двух недель. Главное, чтобы на момент вакцинации у вас не было симптомов ОРВИ - то есть, чтобы иммунитет не был ослаблен. Прививка не дает гарантии, что вы вообще не заболеете гриппом, но благодаря ей вероятность тяжелого течения заболевания и осложнений снижается на 60% (в частности, вероятность смертельных случаев - на 80%, а частота госпитализаций - на 50%).

По информации Центра общественного здоровья (ЦОС), в нынешнем эпидсезоне (длится с октября по апрель) в Украине будут циркулировать четыре штамма вирусов гриппа:

вирус, подобный A / Guangdong-Maonan / SWL1536 / 2019 (H1N1) pdm09;

вирус, подобный A / Hong Kong / 2671/2019 (H3N2)

вирус, подобный В / Washington / 02/2019 (линия B Victoria)

вирус, подобный B / Phuket / 3073/2013 (линия B / Yamagata).

Первые три из них - новые, обнаруженные в 2019 году, и только последний известен эпидемиологам сз 2013-го.

В этом году прививки от гриппа для людей из группы риска будет бесплатными, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Поэтому Министерству здравоохранения правительством выделены средства для покупки 1,41 млн доз вакцин. Сделать прививку от гриппа бесплатно смогут медицинские работники, педагоги, работники полиции и пограничной службы - ввиду выполнения ими своих профессиональных обязанностей они относятся к группе высокого риска.

Для всех остальных вакцина будет платной, поскольку не входит в перечень обязательных, а значит не закупается централизованно из госбюджета. Вакцины завозят в Украину частные компании в зависимости от спроса.

Стоимость вакцин от 250 гривень - какую выбрать?

По информации ЦОС, в аптеках уже есть вакцины против гриппа. Поэтому украинцы могут приобрести вакцину в аптеке за свой счет и сделать прививку в учреждении здравоохранения. Ориентировочная стоимость вакцин - от 250 до 350 грн. В частных заведениях вакцинация обойдется дороже - за счет услуг по обследованию.

Всего в эпидсезон 2020-2021 годов в Украину будет поставлено 665000 доз вакцины:

500000 доз «Ваксигрип Тетра» (производитель - «Санофи Пастер», Франция, четырехвалентная)

45000 доз «Инфлювак (« Абботт Биолоджикалз Б.В», Нидерланды, трехвалентная)

100000 доз «Джис Флю» («Грин Кросс Корпорейшн», Южная Корея, трехвалентная)

20000 доз «Джис Флю» («Грин Кросс Корпорейшн», Южная Корея, четырехвалентная).

Трехвалентная вакцина предназначена для выработки иммунитета от трех штаммов гриппа, которые будут циркулировать в Северном полушарии в этот эпидсезон, четырехвалентная - от четырех.

Качество вакцин, которые ввозят в страну, проверяют Гослекслужба Украины и Лаборатория по контролю качества медицинских иммунобиологических препаратов Государственного экспертного центра. Все эти вакцины можно применять для прививки детей от шести месяцев.

Известный врач-иммунолог Андрей Волянский дает следующие рекомендации при выборе вакцин: «Детям, особенно тем, которые прививаются впервые - лучше применять четырехвалентную вакцину. Тем, кто экономит - трехвалентную. Когда делать прививку? Оптимально: октябрь-ноябрь, но можно и до конца действия срока годности вакцин (июнь 2021)».

В прошлый эпидсезон гриппом и ОРВИ в Украине переболели 4,9 млн человек (12,9% населения), 63% из которых - дети до 17 лет. От осложнений гриппа в Украине умер 71 человек. Вакцинация - наиболее эффективный метод профилактики гриппа и предупреждения тяжелых осложнений этой болезни. Одна прививка защищает на протяжении всего сезона гриппа от наиболее распространенных и опасных штаммов.

О конкуренции вирусов

Осенне-зимний период этого года врачи уже называют особенно горячим на фоне ожидания микса опасных инфекций - коронавирусной, гриппа и других ОРВИ. Хотя, комментируя эти опасения, вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского Алла Мироненко объяснила, почему одновременное инфицирование различными инфекциями наблюдается крайне редко.

«В одну клетку обычно не попадают два или несколько вирусов, потому что когда человек инфицирован, выделяется защитный белок интерферон, который не пускает другие вирусы», - сказала она. Следовательно, человек, болеющий гриппом, не может заразиться коронавирусом, между вирусами происходит «конкуренция», – рассказала Алла Мироненко.

И когда в окружающей среде циркулируют несколько вирусов, «побеждает» тот, что новее. «А новее для нас не грипп», - добавила она. Также вирусолог отметила, что поскольку и грипп, и COVID-19 поражают одни и те же органы - дыхательные пути и легкие, то таким образом осенью может происходить «конкуренция вирусов» за эти локации в организме человека.

Вообще же в научном и медицинском среде пока не ответов на то, а что же будет с человеком, который все же подхватит обе инфекции сразу. Жерар Краузе из Центра исследования инфекционных болезней имени Гельмгольца в комментарии DW говорит, что «общее ослабление иммунитета в пределах инфекции гриппа может повысить у пациента восприимчивость к SARS-CoV-2». Но в любом случае это происходит не одновременно. Поэтому специалист советует вакцинироваться от гриппа, чтобы не вредить иммунитету перед «лицом» коронавируса.

Сергей Крамарев, бывший главный инфекционист Министерства здравоохранения в комментарии «Главкому» объясняет, что в этом году правила вакцинации от гриппа не изменились: в частности, не нужно перед прививкой делать ПЦР-тестирование на Covid-19. «Если в момент вакцинации человек уже заражен коронавирусом, который находится в инкубационном периоде (до возникновения симптомов - «Главком»), в этом нет ничего страшного», - отмечает специалист.

Конечно, для максимальной защиты населения нужно, чтобы привито было как можно больше людей. В прошлый эпидсезон в Украину было поставлено 500 тысяч доз вакцин от гриппа, однако вакцинировались лишь 238 079 человек (0,6% населения). В этом году специалисты в области иммунопрофилактики все же надеются, что в связи с двойными рисками к их советам прислушаются больше людей.

Как пройти вакцинацию: советы Минздрава

Итак, Минздрав рекомендует следующую пошаговую инструкцию по вакцинации.

1. Обратитесь к своему семейному врачу, терапевту или педиатру

Врач осмотрит вас, определит, нет ли противопоказаний, а также даст советы по покупке и транспортированию вакцины, поскольку она требует сохранения холодовой цепи.

2. Приобретите вакцину в аптеке вашего города или непосредственно в клинике.

С момента приобретения вакцины до ее введения должно пройти не более двух часов, иначе есть риск, что вакцина потеряет свои защитные свойства. Поэтому важно сохранить чек для определения точной даты и времени покупки вакцины. Доставить вакцину в кабинет прививок важно без нарушений холодовой цепи. Иначе вакцина может потерять свои качества. Тут пригодится специальная сумка с холодовыми элементом, которую можно приобрести или получить под залог в аптеке. Также некоторые аптеки предоставляют услугу бесплатной доставки вакцины.

3. Получите прививку

Вакцинацию проводят в кабинетах прививок или кабинете семейного врача, если он оборудован для этого.