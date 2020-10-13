Концепция коллективного иммунитета основана на массовой вакцинации, а не на свободной циркуляции вируса среди людей. Об этом в ходе брифинга заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, передает УНИАН.

Идея коллективного иммунитета заключается в том, что когда достаточно большое число людей в популяции уже обладает иммунитетом, инфекция лишается каналов распространения. Из-за этого сами вспышки заболевания быстро сходят на нет. К примеру, для формирования коллективного иммунитета против кори требуется, чтобы антитела вырабатывались у 95% населения, против полиомиелита - у 80%.

Согласно консенсусному мнению специалистов, коэффициент распространения коронавируса COVID-19 при отсутствии сдерживающих мер составляет 2,5-3. Таким образом, если коэффициент распространения равен 2,5, то, согласно этой формуле, для выработки коллективного иммунитета должно переболеть 60% населения.

Гебрейесус отметил, что эта концепция основана на формировании иммунитета у большинства с помощью вакцины. Идея, согласно которой достичь коллективного иммунитета можно, если позволить вирусу свободно распространяться, противоречит этике и научному подходу.

«Еще никогда в истории коллективный иммунитет не использовался в качестве стратегии борьбы со вспышкой заболевания, не говоря уж о пандемии. Это проблематично как с точки зрения научного подхода, так и этически», - сказал глава ВОЗ.

Кроме того, напомнил Гебрейесус, у врачей пока не так много информации об иммунитете к COVID-19. К примеру, пока неизвестно, как долго сохраняется иммунитет у переболевшего человека. Медицинскому сообществу известны случаи повторного заражения коронавирусом. Даже сейчас в большинстве стран до достижения уровня коллективного иммунитета далеко - в среднем доля уже переболевших составляет менее 10%. Нельзя забывать и о том, что долгосрочные последствия COVID-19 для организма пока не изучены до конца.

«Я встречался с группами пациентов, страдающих от того, что сейчас называют «длительный COVID» (переболевшие COVID-19 люди, сообщающие о появляющихся новых симптомах заболевания на протяжении долгого периода времени, - ред.), чтобы понять, от чего они страдают, какие у них потребности, и как мы можем им помочь», - рассказал Гебрейесус.