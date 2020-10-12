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Учительницу Одесской гимназии №4 и преподавательницу рисования Пирогову Раису Николаевну, которая набросилась на ребенка из-за того, что та забыла альбом и ответила педагогу на украинском языке, решили уволить.

Об этом сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич, передает УНИАН.

Она подчеркнула, что »поведение учителя беспрекословно несовместимо с деятельностью в учебном заведении», а «директором принято решение об увольнении по ст. 41, п. 3 «совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы»«.

«Сейчас ожидается издание соответствующего приказа. С обращением в компетентные органы», - написала она.

Также Буйневич выразила свою поддержку девочке, которая не побоялась говорить на украинском, когда весь класс разговаривает на русском.

«Как человек: не просто поражена. Как мама и женщина представляю эмоции ученицы и хочу выразить свою поддержку: у тебя очень хорошая речь, ребенок ... развивай ее и в дальнейшем», - написала она.

В записи, сделанной во время урока, слышно, как учитель при детях довела ребенка до слез, а затем сказала девочке «не плачь». Также педагог заявила, что девочка ставит себя выше всех из-за того, что общается на украинском.
ForUm

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