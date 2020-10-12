Редко от какого зарубежного визита украинского президента расходился такой хайп, как от поездки Владимира Зеленского в Великобританию.

Подписание документов, установление стратегического партнерства между странами, прием четы Зеленских герцогом и герцогиней Кембриджскими в Букингемском дворце, налаживание дружеских отношений украинского президента с премьер-министром Борисом Джонсоном — эти и другие эпизоды визита главы украинского государства создали громкое эхо от его пребывания на Острове. Перечисленные события наблюдали миллионы зрителей. А что было за кулисами визита Зеленского?

Как оказалось, не только приятные для президента (и его окружения) моменты.

Пока пресса описывала рандеву четы Зеленских с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, а эксперты обсуждали подписанные документы, глава Украинского государства провел встречу, которую британцы и украинцы не собирались афишировать, — с новым главой МИ-6 Ричардом Муром. Как стало известно ZN.UA из заслуживающего доверия источника, именно шефу МИ-6, по роду работы знающему о многих скелетах украинцев, спрятанных в британских шкафах, Уайтхолл поручил донести украинскому президенту месседжи, которые по ряду причин не хотел озвучивать Джонсон.

На встрече Зеленского с Джонсоном говорили о России, Донбассе, экономическом сотрудничестве, инвестициях, реформе судов и прочем. А на закрытой встрече, в которой с украинской стороны, помимо президента, участвовал глава СБУ Иван Баканов (но отсутствовали представители ОП), главой МИ-6 обсуждались такие три основные темы.

Первая — атаки украинской власти на антикоррупционные органы в Украине и стремление офиса президента взять под свой контроль САП, НАБУ, Офис генерального прокурора, а также судебные инстанции. Вторая — ситуация на Востоке и действия России. И, наконец, третья (относящаяся, в том числе и к российской тематике) — окружение Зеленского, не только официальное, но и неформальное, имеющее значительное влияние на главу Украинского государства.

Как рассказал наш источник, закрытость встречи была продиктована как раз обсуждением персон из окружения Владимира Зеленского: британцы видят, как уплывает информация из Украины. Отметим, что раньше тему ближайшего окружения президента на переговорах с главой Украинского государства поднимали американцы. Но их кейс был давлением на власть. В случае же британцев это было предупреждением. На тот случай, если Зеленский не до конца отдает себе отчет в действиях людей, с которыми его ассоциируют.

Сама встреча с главой МИ-6 — факт примечательный и говорит о высокой степени интереса Уайтхолла к Украине и ее президенту: глава британской разведки не часто встречается с лидерами других государств во время визита последних на Остров. Кадровый разведчик и дипломат Ричард Мур пользуется поддержкой окружения Джонсона. В частности Дэвида Фроста, возглавлявшего переговоры по выходу Великобритании из Евросоюза, и члена парламента Майкла Гоува. И очень многое о личности главы британской разведки говорит то, что он женился на практически слепой женщине.

Примечательно, что Мур, будучи послом Великобритании в Турции, установил дружеские отношения с Эрдоганом. Комментируя назначение Мура главой британской разведки, эксперты прогнозировали, что при нем вырастет уровень сотрудничества между британскими спецслужбами и усилится работа против иностранных разведчиков, работающих в Соединенном Королевстве. А в отношении России глава МИ-6 занимает позицию, соответствующую политике кабинета Джонсона.

Россия во многом и предопределяет взаимный интерес Украины и Великобритании.

Для Киева Лондон всегда был одним из наиболее последовательных и жестких соратников в Европейском Союзе в противодействии агрессии России. И как показал визит Владимира Зеленского в Великобританию, таковым он остается и после Brexit. Слова Бориса Джонсона о том, что «Соединенное Королевство — самый горячий сторонник Украины», не просто дипломатическая вежливость. Есть несколько причин, по которым Лондон занимает подобную позицию.

Так, в королевстве льва и единорога после отравления Скрипалей, вмешательства россиян в парламентские выборы 2019 года, попыток российских хакеров украсть данные о вакцине против коронавируса и многих других действий страну двуглавого орла рассматривают как угрозу своей безопасности. Кроме того, после выхода из ЕС Великобритания стремится самоутвердиться и усилить свои позиции в современном мире, в том числе и в Восточной Европе.

Это видение британцев совпадает с идеями, давно витающими в Киеве.

Еще с советских времен «старая англичанка» своим имперским прошлым, политическими традициями и стилем жизни вызывала у нашего истеблишмента особый пиетет, подсознательное восхищение. К этому традиционному романтическому благоговению сегодня добавились вполне прагматичные интересы украинских политиков и олигархов — учеба детей в Оксбридже, счета в английских банках, недвижимость в Лондоне…

Кроме того, на Печерских холмах тоже приходят к выводу, что не стоит складывать все яйца в одну корзину, и во время российской агрессии необходимо развивать особые отношения с Соединенным Королевством. И раз уж Германия в свое время взяла на буксир Польшу и Венгрию, то почему бы эту роль в отношении Украины не взять на себя Великобритании? Конечно, Соединенные Штаты остаются основным внешнеполитическим союзником Украины. Но никто во всем мире не знает, куда будет двигаться Америка после 3 ноября. К тому же для Вашингтона, являющегося глобальным игроком номер один, наша страна — одна из многих. Иное дело Великобритания, для которой Украина действительно может стать младшим партнером.

В общем, все сложилось для сближения двух стран. Свидетельством чему и стали итоги пребывания украинского президента на Острове.

Оценивая визит Зеленского в Соединенное Королевство отметим, во-первых, меморандум об усилении сотрудничества между Украиной и Великобританией в военной и военно-технической сферах. Документ предусматривает переоснащение Военно-морских сил ВСУ ракетными катерами. Меморандум предполагает привлечение финансирования Британского экспортно-кредитного агентства в размере 1,25 млрд фунтов стерлингов. Корпуса первых двух катеров будут построены в Британии. Остальные — в Украине.

Во-вторых, Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Как отметил торговый представитель Украины Тарас Качка, этот документ полностью основывается на положениях Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом и должен заменить последнее в торговле с Великобританией после завершения выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза.

Что важно: соглашение не только позволит двум странам и далее иметь режим свободной торговли, но также сохранит количество товаров, в отношении которых действовали тарифные квоты в рамках Соглашения об ассоциации. При этом, по словам Качки, речь идет о фактическом увеличении этих тарифных квот.

«Например, тарифная квота на томатную пасту в ЕС-28 составляет 10 тыс. т. Она не уменьшится, когда к Британии перестанет применяться торговый режим ЕС. Она наоборот увеличится на 20%, поскольку соглашение с Британией предусматривает квоту в 2 тыс. т для томатной пасты. На все квотированные товары увеличение будет составлять 13–20%», — утверждает Качка. Также в украино-британском Соглашении отмечено, что документ может быть пересмотрен уже через два года — в 2022-м.

Но данный документ важен для Киева не только своей экономической частью. Подписанное соглашение также предполагает регулярный пересмотр правил трудовой миграции на более выгодных условиях для перемещения рабочих, а также сотрудничество двух стран с целью упрощения визового режима для граждан Украины при поездках в Британию. Ранее Лондон был категорически против обсуждения облегчения визовых условий.

В-третьих, отметим меморандум, предусматривающий предоставление Великобританией финансовой поддержки инвестиционных проектов в приоритетных для Украины сферах: безопасность и оборона, сельское хозяйство, инфраструктура, энергетика и здравоохранение. Предполагаемый общий объем финансовой поддержки для британско-украинских торговых контрактов составит до 2,5 млрд фунтов стерлингов.

Как отмечается на сайте украинского президента, «кредиты будут выдаваться на 10 лет под очень привлекательную ставку — 2,5% в евро и 3,5% — в фунтах стерлингов. Льготный период кредита, когда можно не выплачивать проценты, — три года, уровень локализации британской доли производства — 20%, а это самое низкое аналогичное требование среди других экспортно-кредитных агентств Запада. Это означает, что кредит может выдаваться при условии вовлеченности британских производителей лишь на пятую часть».

В решении британцев подписать подобные соглашения сыграл не только российский фактор. Не меньшее значение имело и желание Лондона простимулировать торговлю, туризм и прочие отрасли и сферы Соединенного Королевства, изрядно пострадавшие от пандемии коронавируса. Наконец, подписывая подобные документы, правительство Бориса Джонсона еще и посылало сигнал самой Британии, что после Brexit все идет хорошо: страна живет и заключает новые выгодные для бизнеса сделки.

Комментируя подписание Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, Борис Джонсон написал на своей официальной странице в Twitter: «мы укрепляем отношения между Великобританией и Украиной и официально закрепляем приверженность Соединенного Королевства делу защиты суверенитета и территориальной целостности Украины».

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил для ZN.UA: «Лучшую характеристику главному подписанному документу дал премьер-министр Джонсон на встрече с президентом Зеленским: это очень хорошее соглашение. Теперь нужно наладить его эффективную имплементацию с обеих сторон. Что касается предоставленных Британией кредитных гарантий на 2,5 млрд фунтов стерлингов, то это, прежде всего, акт доверия к Украине».

Вот выполнение достигнутых соглашений и вызывает наибольшую озабоченность. Ради будущего отношений с Лондоном, Киеву важно соблюдать принятые обязательства. И помнить: то, что сказали Зеленскому в Лондоне, британцы повторять не будут. Потому что у них нет сомнений, что тот их услышал.