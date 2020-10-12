Участившиеся наводнения, ураганы, засухи и пожары ясно говорят о том, что изменение климата - угроза всему человечеству, и нынешнее столетие может оказаться для человечества последним.

Об этом сказал генсек ООН Антониу Гутерриш на форуме под эгидой международной климатической инициативы TED Countdown, сообщает УНИАН.

«Если мы не начнем действовать прямо сейчас, нынешнее столетие может оказаться последним веком для человечества», - отметил генсек ООН.

Антониу Гутерриш напомнил, что, по данным ученых, необходимо удержать повышение глобальной температуры на уровне полутора градуса по шкале Цельсия. Несмотря на рекомендации климатологов, в настоящее время эта задача не выполняется.

«Миллиарды людей во всем мире уже страдают от нашего бездействия. Из-за укоренившейся зависимости от ископаемого топлива мы топчемся на месте. Глобальные климатические изменения вызывают беспрецедентные лесные пожары, интенсивные и частые циклоны, наводнения, засухи и другие экстремальные погодные явления», - заявил генсек ООН.

По словам Антониу Гутерриша, от климатического кризиса не застрахована ни одна страна мира. При этом в каждом государстве более всего страдают беднейшие и наиболее уязвимые слои населения, которые менее всего причастны к возникновению проблемы изменения климата.

«В последние 25 лет на долю самых богатых 10 процентов населения мира приходилось более половины выбросов углерода в атмосферу. А на долю беднейших 50 процентов - всего семь процентов. Мы все еще можем построить более безопасный, справедливый и устойчивый мир, но действовать нужно быстро», - сказал глава ООН.

Антониу Гутерриш призвал правительства и все международное сообщество взять на вооружение простой план, базирующийся на следующих принципах: