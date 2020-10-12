также в разделеМир
В ЕС поддержали введение санкций за отравление Навального 10
ЕС согласовал введение санкций против Лукашенко 11
В МВД Беларуси заявили о готовности применять боевое оружие против протестующих 12
В Норвегии возобновит работу секретная база атомных подводных лодок 17
Генсек ООН: Нынешнее столетие может оказаться для человечества последним 36
СМИ: В ЕС согласовали включение Лукашенко в санкционный список 9
Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике 33
ЕС продлил санкции против РФ за химатаку в Солсбери 17
Германия предложила включить Лукашенко в санкционный список ЕС 30
Чехия снова ужесточила карантин 9
Билл Гейтс рассказал, когда человечество вернется к нормальной жизни после COVID-19 55
Двоих белорусских оппозиционеров после встречи с Лукашенко выпустили из СИЗО 94
В «Слуге народа» допустили закупку российской вакцины от коронавируса 31
В мире зафиксировано 37,7 миллиона случаев коронавируса 9
В Минске во время протестов задержали почти 600 человек 12
Количество задержанных во время протестов в Беларуси возросло 13
В пригороде Парижа фейерверками штурмовали полицейский участок 12
Протесты в Минске: силовики жестко разгоняют акцию 112

На экс-президента Грузии и главу исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили была совершена попытка нападения на встрече с грузинскими эмигрантами в Афинах.

Об этом сообщил грузинский канал Mtavari, передает «Европейская правда».

По словам грузинских эмигрантов, неизвестный мужчина, одетый в черное, пытался напасть на экс-президента, когда тот входил в здание, где должна была состояться встреча с избирателями.

Участники митинга, которые предоставили телеканала фотографии и видеозаписи инцидента, сообщили, что они пытались задержать нападавшего, но тот убежал.

В результате столкновения несколько человек получили ранения.

Информацию о подготовке провокации в Facebook распространил сам Саакашвили - 10 октября он написал, что «Грузинская мечта» планирует провокацию против него в греческой столице.

К тому же, как стало известно телеканалу, так называемый вор в законе Лаша Шушанашвили, который долгое время жил в Афинах, собрал 200 провокаторов и пообещал благословить любого, кто побьет Саакашвили в греческой столице.

«Спасибо греческой полиции за профессиональное, быстрое и адекватное реагирование, предотвращение провокации и обеспечение безопасности наших соотечественников во время встречи», - написал Саакашвили 12 октября.

В сентябре Саакашвили заявил, что согласился занять пост премьер-министра Грузии «на стабилизационный период» в случае победы оппозиции на парламентских выборах 31 октября.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

193
Теги