За прошедшие сутки, 11 октября, в районах ответственности украинских подразделений зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, вблизи населенного пункта Марьинка противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета, а неподалеку Майорска и Зайцево - из стрелкового оружия. Кроме того, огневую активность вооруженных формирований РФ из стрелкового оружия и автоматического станкового гранатомета зафиксировано в районе населенного пункта Ломакино.

С начала текущих суток, 12 октября, противник совершил несколько неприцельных выстрелов из ручного противотанкового гранатомета и подствольного гранатомета в районе Авдеевки.

Вражеские выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью наших воинов, поэтому огонь они не открывали.

Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.

На других участках по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.

Украинские воины продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.