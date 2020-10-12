также в разделеПроисшествия
Возле Водяного боевики стреляли из гранатомета 11
Стрельба в Херсоне: есть раненый 17
После ДТП с грузовиком в Одесской области есть жертвы 23
В Харькове произошел пожар в многоэтажке: есть погибший 19
Фронтмен «Бумбокса» заболел COVID-19 14
Убийство девушки в Харькове: Двух полицейских будут судить за сокрытие преступления 28
На Луганщине на взрывном устройстве подорвался пожарный автомобиль 19
Названа причина смерти троих военных на Житомирщине 28
За минувшие сутки оккупанты три раза нарушили перемирие 10
На Днепропетровщине парень тяжело ранил ножом полицейского 10
В Николаеве пассажир выстрелил в водителя маршрутки 14
Суд вынес приговор боевику-разведчику «ЛНР» 17
Украина представила в ОБСЕ доказательства поджогов на Луганщине 99
В Николаеве сожгли авто активиста 21
На Житомирщине нашли мертвыми трех военных 37
В Украине в больницах с COVID-19 – более 20 тысяч пациентов 18
Спасатели потушили все пожары на Луганщине 10
ООС: Боевики совершили обстрел у Водяного 10

За прошедшие сутки, 11 октября, в районах ответственности украинских подразделений зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, вблизи населенного пункта Марьинка противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета, а неподалеку Майорска и Зайцево - из стрелкового оружия. Кроме того, огневую активность вооруженных формирований РФ из стрелкового оружия и автоматического станкового гранатомета зафиксировано в районе населенного пункта Ломакино.

С начала текущих суток, 12 октября, противник совершил несколько неприцельных выстрелов из ручного противотанкового гранатомета и подствольного гранатомета в районе Авдеевки.

Вражеские выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью наших воинов, поэтому огонь они не открывали.

Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.

На других участках по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.

Украинские воины продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
2842 грн.
7
Теги