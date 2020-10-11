Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о новом антирекорде по ежедневному приросту числа зараженных коронавирусом. За сутки в мире было выявлено 383 359 пациентов с COVID-19.

Об этом сообщается на сайте организации.

Показатель прироста заболевших становятся максимальными за все время пандемии третий день подряд. Накануне коронавирус зафиксировали у 355 244 человек, а 8 октября - у 343 467 жителей Земли.

Больше всего новых случаев обнаружено в Индии (73 272) и в США (54 232).

В общем в мире коронавирусом заразились 36 754 395 человек, умерли - 1 064 838.

Напомним, в России установлен антирекод заболевших коронавирусом.