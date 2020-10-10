также в разделеМир
Нагорный Карабах: Армения заявляет о 28 погибших военных 1
В Кыргызстане задержан экс-президент Атамбаев 9
В России установлен антирекод заболевших коронавирусом 11
В Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня 10
Еще одна страна отзывает своего посла из Беларуси 15
Заболевший на коронавирус Трамп выступит перед публикой 16
После Польши и Литвы Великобритания отзывает своего посла из Беларуси 11
Перемирие в Карабахе: Азербайджан заявляет об обстрелах со стороны Армении 18
В Степанакерте установилась тишина после соглашения Азербайджана и Армении 15
Вторые дебаты между Трампом и Байденом отменены 40
ВТО впервые возглавит женщина 25
В 2020 году произошло рекордное количество климатических катастроф 19
СМИ: Германия незаконно экспортирует уран в РФ 32
СМИ: В ЕС готовы ввести санкции против Лукашенко 9
Назван лауреат Нобелевской премии мира 72
Армения и Азербайджан проведут переговоры в РФ 113
Президент Кыргызстана отправил правительство в отставку 17
СМИ: За отравление Навального ЕС может наказать 9 россиян 23

Президент Азербайджана Ильхам Алиев признал, что в его стране присутствуют турецкие истребители F-16. При этом он отметил, что они не принимают участия в боевых действиях.

Об этом Алиев сказал в интервью CNN.

По его словам, истребители прибыли в Азербайджан для участия в военных учениях.

«Турция - наш союзник, и проведение здесь военных учений, в том числе с участием Военно-воздушных сил, - обычное явление... Истребители F - 16 находятся на земле, они не осуществляют полеты и ни в каком виде не участвуют в боях», - заявил президент Азербайджана.

Он также обвинил Армению в распространении фейков о том, что F-16 принимают участие в боевых действиях. Напомним, ранее в Минобороны Армении заявили , что в ходе обострения конфликта в Нагорном Карабахе турецкий истребитель в воздушном бою сбил армянский. Ереван обвиняет Турцию в прямой военной агрессии.

«Это-фейк-новость, те, кто обвинял нас в этом, сейчас должны извиниться, потому что все знают, что это - фейк-новость. Истребители F - 16 находятся здесь, но, как вы правильно заметили, - на земле», - добавил Алиев.

Напомним, в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги