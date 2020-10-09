также в разделеЭкономика
НКРЭКУ пожаловалась в ГБР на давление нардепов 5
Украина почти на четверть сократила экспорт электроэнергии 18
Пассажиропоток «Борисполя» упал до уровня 2009 года 11
Шевченко: У НБУ нет невыполненных обязательств перед МВФ 11
Украина и Великобритания подписали соглашение о стратегическом партнерстве 34
В МВФ прокомментировали выговор Рожковой и Сологубу 61
Украинские семена получили доступ на рынок ЕС 23
Глава НБУ: Рожкова и Сологуб нарушили политику «единого голоса» 18
Ассоциация: До конца года хлеб подорожает на 15% 22
Вкладчикам банка «Аркада» выплатили уже 70 миллионов 19
ВТО прогнозирует падение мировой экономики в этом году на 4,8% 5
На покупку товаров для борьбы с COVID-19 потратили 6,7 миллиарда 8
СБУ хочет вернуть налоговые проверки на предприятиях 16
Глава Ощадбанка заболел COVID-19 31
ВБ: Восстановление украинской экономики будет умеренным 14
Международные резервы Украины сократились $2,5 миллиарда 28
Украина и ЕС подписали соглашения на €60 миллионов 33
Гетманцев о скандале в НБУ: Чего обижаться на выговор за прямое нарушение инструкций 21

Из-за критических долгов под угрозой старта отопительного сезона находятся 50 населенных пунктов, сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины»

Нафтогаз призывает основателей 73 предприятий теплоэнергетики, среди которых большинство местные органы самоуправления, защитить жителей своих населенных пунктов от проблем со стартом отопительного сезона и решить вопрос критических долгов перед поставщиками. Речь идет о критической ситуации с долгами предприятий ТКЭ в 50 населенных пунктах, которые не выполняют ни одного из требований для получения газа в пределах спецобязательств (ПСО).

В Нафтогазе подчеркнули, что возобновить поставки газа для соответствующих предприятий без решения проблемы критических долгов нет юридической возможности - это запрещено украинским законодательством.

Речь идет о выполнении обязательных условий поставки газа, предусмотренных постановлением Кабинета Министров Украины от 19 октября 2018 №867.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги