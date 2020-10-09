Из-за критических долгов под угрозой старта отопительного сезона находятся 50 населенных пунктов, сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины»

Нафтогаз призывает основателей 73 предприятий теплоэнергетики, среди которых большинство местные органы самоуправления, защитить жителей своих населенных пунктов от проблем со стартом отопительного сезона и решить вопрос критических долгов перед поставщиками. Речь идет о критической ситуации с долгами предприятий ТКЭ в 50 населенных пунктах, которые не выполняют ни одного из требований для получения газа в пределах спецобязательств (ПСО).

В Нафтогазе подчеркнули, что возобновить поставки газа для соответствующих предприятий без решения проблемы критических долгов нет юридической возможности - это запрещено украинским законодательством.

Речь идет о выполнении обязательных условий поставки газа, предусмотренных постановлением Кабинета Министров Украины от 19 октября 2018 №867.