За прошедшие сутки, 8 октября, российско-оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня в полосах ответственности наших подразделений, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, в районе населенного пункта Пески враг открыл огонь из стрелкового оружия, а вблизи Опытного совершил дистанционное минирование перед украинскими позициями, применив ручной противотанковый гранатомет, приспособленный для использования мин ПОМ-2.

Вражеские провокации не представляли угрозы жизни и здоровью военнослужащих, так огонь военные не открывали.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 9 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.