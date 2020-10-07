Кредит онлайн под 0 процентов – заманчивое предложение. В первую очередь оно актуально, когда возникают незапланированные траты, времени на выбор кредитора не хватает.

Займы, при которых не надо переплачивать, пользуются спросом. Они избавляют от необходимости просить деньги у знакомых и родственников. По итогу не окажется, что расходы на кредит оказались слишком большими, и было бы проще копить.

Среди украинцев распространены займы на приобретение бытовой, компьютерной и мобильной техники. Есть возможность оформить кредит без процентов сразу в магазине, перед покупкой. Но сотрудники требуют предоставить доказательства доходов. Могут попросить справку с места трудоустройства. Банковские работники звонят знакомым, членам семьи и коллегам, чтобы проверить предоставленные сведения. Тогда, когда не удается подтвердить информацию или банально дозвониться до людей, в кредите отказывают. Приходится заново искать, где взять деньги.

Микрофинансовые организации (МФО) дают клиентам возможность оформления кредита под 0 %.

Условия получения беспроцентного кредита

Для получения кредитных средств обычно используется банковская карта. Заемщик может тратить деньги по своему усмотрению. Главное – в установленные сроки вернуть их МФО. Преимущество такого предложения заключается в том, что с клиента не взимаются надбавки.

В беспроцентном кредите нет подвохов. Будущие заемщики должны знать несколько условий получения такого займа:

Компании устанавливают разный максимальный лимит денежных средств. Обычно он составляет 500-15000 грн. Погасить задолженность требуется в период от 1 недели до 1 месяца от момента заключения сделки. Это выгодное предложение действительно только для новых клиентов. Взять заем без процентов разрешается только 1 раз. В дальнейшем будут действовать кредиты с обычной процентной ставкой. При этом заемщик сможет получить большую денежную сумму.

Клиент должен соответствовать нескольким требованиям:

во время получения кредита ему должно быть более 20 лет;

у него должно быть украинское гражданство;

у него должен быть паспорт и украинская регистрация в любом районе за исключением Крыма, Луганской и Донецкой областей.

Оформление беспроцентного кредита

Для получения онлайн-займа необходимо зарегистрироваться на официальном сайте выбранной микрофинансовой организации. В соответствующих полях указывается желаемая сумма и сроки погашения задолженности. Сервис автоматически рассчитает подробности по кредиту.

Далее надо ввести требуемые данные в анкету заемщика. В ней находятся несколько разделов с вопросами. Отвечать на них рекомендуется максимально честно. Это позволит подбирать оптимальные условия кредитования и плодотворно сотрудничать с МФО. В качестве основных персональных данных указываются следующие пункты:

Ф. И. О. и скан паспорта (в целях подтверждения личности клиента);

номер ИНН;

адрес электронной почты;

контактный номер мобильного телефона.

Заемщик должен пройти процедуру активации банковской карты (от любого банка Украины) на сайте. Обычно на сервисе для удобства пользователей прописана понятная инструкция.

Согласно статистике, 97 % клиентов МФО пользуются беспроцентными кредитами. Компания может отказать в том случае, если заемщик ввел неверную личную информацию.

Микрофинансовые организации работают круглосуточно, за займом можно обратиться в любое удобное время. Заявку на кредитование сотрудники рассматривают не более получаса. О принятом решении клиент узнает посредством звонка по телефону или сообщения.

Правила оформления кредита под 0%

Выбирать микрофинансовую организацию надо внимательно и ответственно. Не все компании предоставляют выгодные и прозрачные условия. Оформлять беспроцентные кредиты в Украине рекомендуется на тех сервисах, где есть калькулятор, рассчитывающий сумму процентов. Благодаря ему, можно узнать, есть ли переплата.

Не менее важно, чтобы в МФО была служба клиентской поддержки, открытые контактные данные. Это подтверждает, что при возникновении вопросов или проблем клиент сможет получить ответы и помощь.

Погашение задолженности по беспроцентному кредиту

Ознакомиться с условиями кредитования пользователи могут в личном кабинете на сайте МФО. В договоре прописаны сроки погашения задолженности, реквизиты для перевода денег и наличие возможности пролонгации займа. Обычно на выбор заемщиков доступно несколько способов возврата долга:

онлайн в личном кабинете на сайте компании;

в терминалах самообслуживания;

в кассе (если у МФО есть филиалы).

Онлайн-сервисы, выдающие кредиты, стали востребованными. Они удобные, предоставляют выгодные условия и возможность беспроцентного займа.