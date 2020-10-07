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Сегодня, 7 октября, в Одесский морской порт в рамках дружественного визита прибыл эсминец Королевских ВМС Великобритании «Dragon», сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

В план визита войдет проведение протокольной встречи между делегациями ВМС двух стран, совместные корабельные тренировки на борту британского эсминца, а также проведение совместной тренировки в море типа «PASSEX».

Визит корабля продлится до 12 октября текущего года.

Эсминец Королевских ВМС Великобритании «Dragon» (D35) вошел в состав флота в начале 2012 года. На каждой стороне его корпуса присутствует изображение валлийского дракона Y Ddraig Goch - национального символа Уэльса. Это единственный корабль королевского флота, который был украшен таким образом.
ForUm

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