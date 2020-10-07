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По состоянию на 1 октября  международные резервы Украины по предварительным данным составили 26 млрд 525,7 млн долл. США (в эквиваленте), сообщает пресс-служба Национального банка.

В сентябре они уменьшились на 8,7% с учетом прохождения периода пиковых долговых выплат по внешним обязательствам государства.

В общем динамику резервов в течение сентября определяли следующие факторы:

во-первых, операции правительства по управлению государственным долгом. Общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте составил 2,6648 млрд долл. США (в эквиваленте). В частности, 2,2117 млрд долл. США были направлены на обслуживание и погашение еврооблигаций (ОВГЗ), 417,4 млн долл. США - на выполнение обязательств перед МВФ, остальные средства - на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте. В то же время валютные поступления в пользу правительства составляли 445,0 млн долл. США (в эквиваленте), в том числе 111,9 млн долл. США - от размещения ОВГЗ.

во-вторых, операции Национального банка на межбанковском валютном рынке. Всего в сентябре спрос на валюту превышал предложение вследствие оживления деловой активности, в частности активизации импортеров и компаний, которые покупали валюту для выплат по внешним долгам. Для сглаживания колебаний в сторону обесценивания Национальный банк выходил на рынок с интервенциями по продаже валюты, которые по итогам месяца составили 231,5 млн долл. США. В отдельные дни, когда на рынке наблюдалось избыточное предложение валюты, Национальный банк пополнял резервы и в рамках таких интервенций приобрел 34 млн долл. США;

в-третьих, переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 105,7 млн долл. США (в эквиваленте).

Текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Напомним, по состоянию на 1 сентября 2020 международные резервы Украины составляли 29 048,7 млн долл. США (в эквиваленте) по предварительным данным. 
ForUm

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