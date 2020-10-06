Украина не против размещения на своей территории британских десантников. Об этом в интервью BBC News Україна заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Мы не против. Если они там десантируются и останутся, мы тоже не будем возражать», – отметил он.

По словам министра, с первого дня российской агрессии Британия была рядом и оказывала практическую поддержку, и не только в военном плане. «Когда я был послом по особым поручениям по вопросам стратегических коммуникаций, тесное взаимодействие по вопросам борьбы с российской дезинформацией у нас была именно с британскими партнерами», – заявил Кулеба.

«Не зря именно британские десантники десантировались. Это все результат очень кропотливой и плодотворной работы, которая не зависит от того, есть ли Британия в нормандском формате», – подчеркнул он.

Напомним, в середине сентября в рамках военных учений «Объединенные усилия-2020» в Николаевской области провели десантирование британские военные.