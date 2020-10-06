Служба безопасности Украины опровергает информацию о том, что якобы требовала от партии «Европейская солидарность» предоставить данные о кандидатах на местных выборах в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Служба безопасности Украины, ознакомившись с заявлением народных депутатов фракции «Европейская солидарность» о якобы давлении со стороны СБУ и требовании предоставить данные о кандидатах на местных выборах в Донецкой и Луганской областях, официально сообщает, что эта информация не соответствует действительности. Сотрудники СБУ не присылали партии «ЕС» никаких писем такого содержания», – говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что такие выходные номера у «документа», на который ссылается партия, не используются Главным Управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях, а указанный номер телефона также ему не принадлежит. «Кроме того, руководитель, чья поддельная подпись стоит на письме, в эту дату не выполнял временные обязанности начальника управления», – заявили в спецслужбе.

«Подчеркиваем, что Служба безопасности Украины четко придерживается действующего законодательства и действует исключительно в соответствии со статьей 19 Конституции Украины и статьи 2 Закона Украины «О Службе безопасности Украины». Все заявления представителей фракции «Европейская солидарность» по этому поводу следует рассматривать исключительно через призму политических выборов и желание получить дополнительные электоральные баллы», – отмечается в заявлении.

«Мы призываем все без исключения политические партии, которые сегодня принимают участие в выборах, не прибегать к манипуляциям, фейкам и грязным технологиям. И тем более не пытаться втянуть в этот процесс силовые структуры, которые отвечают за безопасность государства и его граждан. Просим СМИ не распространять непроверенную информацию, а в случае необходимости обращаться в Службу по официальным комментариями», – подчеркнули в СБУ.