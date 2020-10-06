Мэр Киева Виталий Кличко открыл проезд двумя обновленными путепроводами – на пересечении улицы Богатырской и Оболонского проспекта и на пересечении улицы Богатырской и проспекта Степана Бандеры, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

По словам мэра, пришлось фактически заново возводить опорные конструкции этих путепроводов, поскольку, построив более 30 лет назад, их ни разу не ремонтировали.

На объектах осуществили бетонирование новых конструкций, обустроили современную гидроизоляцию, уложили несколько слоев асфальта, на который подрядчик дает гарантию на 5 лет, а также установили новую систему уличного освещения и новое ограждение.

«Отмечу, что благодаря качественному ремонту и применению современных технологий, срок эксплуатации конструкций путепроводов будет минимум 35 лет», - сказал Кичко.

Он также сообщил, что за последние годы в Киеве капитально отремонтировали 24 моста и путепровода. На 31 объекте – сделали средний ремонт.