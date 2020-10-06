В Польше во время пожара в доме, где проживали работники из Украины, в ночь на понедельник погибла гражданка Украины.

Как передает Укринформ со ссылкой на Polsat News, трагедия произошла в населенном пункте Гурашка Отвоцкого уезда, недалеко от Варшавы.

Более 20 работников из Украины проживали в техническом помещении, временно переоборудованном под жилые комнаты. Речь идет о доме без окон, утепленном минеральной ватой, в котором раньше была теплица.

Большинство украинцев, которые находились в помещении во время пожара, успели выбежать из него. После того, как спасатели потушили пожар, в одном из помещений они обнаружили частично обугленное тело женщины. По неофициальной информации местной полиции, речь идет о молодой женщине - гражданке Украины.

Украинцы, проживавшие в этом доме, были трудоустроены в сфере садоводства.

Местная полиция под надзором прокуратуры осуществляет расследование этого дела. Спасатели пока не назвали причину возникновения пожара.