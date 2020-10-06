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Известный академик Ярослав Олейник скончался от коронавируса. Об этом сообщил

президент Национальной академии педагогических наук Украины Василий Кремень.

«Только что стало известно о смерти академика Национальной академии педагогических наук Украины, члена президиума академии, декана географического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко профессора Олейника Ярослава Богдановича. Причина смерти – коронавирус», - написал он в Facebook в понедельник вечером.

Олейник родился на Тернопольщине в 1952-м году.
ForUm

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