Государственное бюро расследований совместно с Департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины задержали группу лиц, которые пытались мошенническим путем завладеть 18 тыс. долларов за якобы трудоустройство гражданина на должность помощника-консультанта народного депутата Украины (ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

В ходе досудебного расследования установлено, что указанные лица, действуя по предварительному сговору, представляясь доверенными лицами народного депутата Украины, во время встреч в сентябре 2020 с заявителем сообщили механизм трудоустройства на должность помощника народного депутата Украины, чем создали воображение действительности намерений и реальной возможности исполнения взятых на себя обязательств. При этом последние предлагали гражданину свою помощь в запуске процесса оформления документов на занятие должности помощника-консультанта народного депутата Украины.

Так, 30 сентября 2020 в ходе проведения комплекса следственных (розыскных) действий задокументирован факт получения одним из фигурантов денежных средств в сумме 1 тыс. долларов США, а 5 октября 2020 в сумме 3 тыс. долларов США двумя фигурантами.

Указанных лиц задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Проводятся обыски по местам жительства фигурантов уголовного производства, а также другие первоочередные следственные и процессуальные действия.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.