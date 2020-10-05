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Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали контрабанду тяжелых наркотиков на временно оккупированные территории Донецкой области транзитом через Россию.

По данным пресс-центра ведомства, наркобизнес наладил житель оккупированного Донецка. Наркотики злоумышленник скупал у дилеров из Запорожской области и нелегально переправлял на собственном автомобиле через линию разграничения. С введением карантина наркоторговец разработал новый маршрут через территорию страны-агрессора и расширил клиентскую базу в России. По оперативной информации, обороты такого наркотрафика составляли до 2,5 миллиона гривен в месяц.

Задержали организатора контрабанды в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на пункте пропуска «Гоптовка» во время очередной попытки перемещения через границу почти 400 граммов метадона. Наркотики контрабандист спрятал в обшивке автомобиля. Стоимость изъятого «товара» по ценам черного рынка составляет 600 тыс. гривен.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия. Устанавливаются другие лица, причастные к наркотрафику.
ForUm

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