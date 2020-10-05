Воспитателям детских садов повысят зарплату в 2021 году, сообщил исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет.

По его словам, в проект госбюджета на 2021 заложено увеличение в течение года зарплаты воспитателей детсадов в среднем от 8 до 11 тысяч гривен.

Шкарлет отметил, что с 1 января 2021 размеры должностных окладов (ставок заработной платы) работников отрасли образования и науки увеличатся на 20%, а с июля – еще на 8,3%.

По данным министерства, средняя расчетная заработная плата заведующего заведением дошкольного образования на сегодня составляет 9262 грн, с января 2021 увеличится до 11 114 грн, с июля 2021 – 12 042 гривни.

Средняя расчетная зарплата молодого воспитателя без категории и малым стажем работы с сентября 2020 составляет 6534 грн, с января 2021 составит 7839 грн, с июля 2021 – 8494 грн.

Воспитатель первой категории с сентября 2020 получает среднемесячную расчетную зарплату в размере 8705 грн, с января 2021 она составит 10445 грн, с июля 2021 - 11 317 грн.

У воспитателя высшей категории с сентября 2020 средняя расчетная заработная плата составляет 9280 грн, с января 2021 повысится до 11 134 грн, с июля 2021 – 12 065 грн.

Средняя расчетная заработная плата музыкального руководителя высшей категории в сентябре 2020 составляет 8129 грн, с января 2021 - 9754 грн, с июля 2021 – 10 569 грн.