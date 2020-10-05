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По решению командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, сегодня, 5 октября, в 9:00 утра, возобновил работу контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская», сообщает пресс-центр штаба ООС.

КПВВ будет функционировать по осеннему графику - ежедневно с 07:00 до 18:30.

Напоминаем, работа пункта была приостановлена 1 октября в связи с масштабными пожарами, которые продолжаются на Луганщине.
ForUm

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