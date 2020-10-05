По решению командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, сегодня, 5 октября, в 9:00 утра, возобновил работу контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская», сообщает пресс-центр штаба ООС.
КПВВ будет функционировать по осеннему графику - ежедневно с 07:00 до 18:30.
Напоминаем, работа пункта была приостановлена 1 октября в связи с масштабными пожарами, которые продолжаются на Луганщине.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время