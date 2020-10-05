За прошедшие сутки, 4 октября, вооруженные формирования РФ четыре раза нарушали режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, возле Авдеевки и Катериновки зафиксированы вражеские выстрелы из стрелкового оружия, около Водяного - из автоматического станкового гранатомета. У населенного пункта Шумы противник открывал огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. Вражеские выстрелы не представляли угрозы для жизни и здоровья наших защитников, поэтому огонь они не открывали.

Боевых потерь и ранений среди украинских воинов не было.

С начала текущих суток, 5 октября, в районе поселка Новолуганское враг совершил один неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. В остальных районах по всей линии разграничения наблюдается тишина.