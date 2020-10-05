По данным правозащитников, в ходе массовых акций протеста в Беларуси 4 октября были задержаны 225 человек.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на правозащитную организацию «Вясна».
В списке задержанных, обнародованном этой организацией, приведены 225 имен. Большинство - из Минска.
Протестующих также задерживали в Гродно, Жодино, Витебске.
Кроме того, сообщается, что в Бобруйске задержали практически всех участников Марша за освобождение политзаключенных.
Как сообщалось, 4 октября на марш протеста в Минске вышли более 100 тысяч человек.
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