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По данным правозащитников, в ходе массовых акций протеста в Беларуси 4 октября были задержаны 225 человек.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на правозащитную организацию «Вясна».

В списке задержанных, обнародованном этой организацией, приведены 225 имен. Большинство - из Минска.

Протестующих также задерживали в Гродно, Жодино, Витебске.

Кроме того, сообщается, что в Бобруйске задержали практически всех участников Марша за освобождение политзаключенных.

Как сообщалось, 4 октября на марш протеста в Минске вышли более 100 тысяч человек.

 
ForUm

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