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В Нидерландах на три недели вводят дополнительные меры борьбы с коронавирусом из-за всплеска заболевания. Об этом сообщает Укринформ.

«Рестораны должны закрываться в 22:00, последние посетители могут зайти в заведение в 21:00. Проводить крупные спортивные мероприятия, соревнования запрещено, нельзя собираться группами больше 4 человек, принимать дома больше 3 гостей», - говорится в сообщении.

Также обязательна предварительная регистрация во время посещения салонов красоты и парикмахерских.

В общественных местах жителям Гааги, Амстердама и Роттердама введен обязательный масочный режим. Также рассматривают введение масочного режима в школах.

Всем рекомендуется как можно больше времени работать дистанционно, если в офисе был случай коронавируса, то он должен быть закрыт на протяжении 14 дней. Также рекомендуется ограничить поездки по стране.

Напомним, в Украине за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 4661 человек. Рекордный прирост COVID-19 наблюдается уже четыре дня подряд.
ForUm

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