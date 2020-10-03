Одной из причин пожаров в Луганской области может быть поджог сухой травы боевиками так называемой «Луганской народной республики». Видео с этими фактами уже приобщили к уголовному делу

Об этом в Facebook сообщил спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

По его словам, наблюдатели из Вооруженных сил Украины зафиксировали, как на одном из участков фронта боевики, пользуясь режимом тишины и сильным ветром, выжигают огнем траву так, чтобы пожар двигался на украинские позиции.

«Ранее эти два тела поджигателей уже получили бы минимум по снайперской пуле в свои глупые, забитые русским миром головы. Хорошо, что придерживаются обещания и не угрожают авиации ГСЧС Украины», - добавил Шевченко.

Видео в качестве доказательства приобщено к уголовным делам по фактам пожаров в Луганской области.

Напомним, на Луганщине ликвидирован один из очагов пожаров.