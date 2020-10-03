В Киеве за минувшие сутки зафиксировали 441 новый случай заболеваний COVID-19.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram в субботу, 3 октября.

12 человек умерли, 404 - выздоровели.

Заболели:

232 женщины в возрасте от 18 до 90 лет;

185 мужчин в возрасте от 20 до 89 лет;

10 девочек от трех месяцев до 17 лет и 14 мальчиков от 4 лет до 16.

В частности, COVID-19 обнаружили у 18 медиков. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализированы 51 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания коронавирусом обнаружили в следующих районах:

Днепровский - 78;

Деснянский - 78;

Подольский - 40.

Днем ранее, 2 октября, в Киеве зафиксировали 447 случаев коронавируса.

Всего по состоянию на 3 октября в столице 24 043 больные COVID-19, 7 657 пациентов выздоровели, 413 - умерли.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4 661 человека, 2146 пациентов выздоровели, 92 - умерли.