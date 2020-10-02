Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в связи с проведением местных выборов каникулы в школах предполагается сделать на 10 дней раньше запланированного.

Об этом он сказал во время круглого стола на тему «Местные выборы 2020 и COVID-19», передает УНИАН.

Ляшко напомнил, что сегодня действует запрет на посещение школ и детских садов посторонними людьми, в том числе и родителями во время учебного процесса. «Мы понимаем, что начался избирательный процесс и открываются участки в школах. Поэтому на период, когда происходит одновременно избирательный и учебный процесс, вход на избирательный участок надо организовать отдельно от того, через который заходят дети», - отметил он.

При этом Ляшко добавил, что в первую очередь для работы избирательных комиссий будут использованы школьные спортзалы. По его словам, предполагается сделать каникулы на 10 дней раньше, чем было запланировано, чтобы образовательный процесс, подготовка к выборам и избирательный процесс не пересекались.

Член Центральной избирательной комиссии Андрей Гевко отметил, что в Украине 12 тыс. 56 избирательных участков находятся в учреждениях образования - не только в школах, но и в университетах, институтах. По его словам, избирательные комиссии будут образованы до 9 октября, то есть за 15 дней до выборов и соответственно с этого периода они должны начать функционировать.