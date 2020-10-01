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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2020 году до 5,5% с 4,5%, которые он прогнозировал в мае этого года. Об этом сказано в сентябрьском отчете банка, передает УНИАН.

Также ЕБРР прогнозирует, что уже в 2021 году украинская экономика продемонстрирует рост на 3%. В мае ЕБРР прогнозировал рост ВВП Украины в 2021 году на 5%.

Согласно отчету, падение внешнего и внутреннего спроса на украинскую продукцию в связи с пандемией коронавируса стало главной причиной падения экономики Украины в этом году.

В то же время, ЕБРР отметил, что Украине удалось сохранить макроэкономическую стабильность благодаря эффективной монетарной политике и финансовой помощи МВФ.

Согласно отчету, риски для украинской экономики все еще высоки и отображают неясные перспективы дальнейших карантинных ограничений и неуверенность в выполнении обязательств украинской власти по проведению структурных реформ.

В мае Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозировал падение ВВП Украины в 2020 году на 4,5% с последующим ростом в 2021 году на 5%.

Напомним, падение валового внутреннего продукта Украины в апреле-июне 2020 года составило 11,4% к аналогичному периоду 2019 года
ForUm

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