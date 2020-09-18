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Падение валового внутреннего продукта Украины в апреле-июне 2020 года составило 11,4% к аналогичному периоду 2019 года. Об этом говорится в данных Государственной службы статистики, сообщает «Экономическая правда».

Предварительная оценка, обнародованная в августе, была аналогичной. Падение ВВП в первом квартале 2020 года составило 1,3%.

Реальный ВВП в апреле-июне (с учетом сезонного фактора) снизился на 9,9% по сравнению с первым кварталом текущего года.

Номинальный ВВП во втором квартале 2020 года составил 867,8 млрд грн, а в расчете на одного человека – 20744 грн, изменение дефлятора – 5%.

Напомним, падение ВВП за январь-июль составило 6,2%, тогда как за январь-июнь падение было 6,5%. 
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