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За прошедшие сутки, 30 сентября, в районах ответственности украинских бригад зафиксировано одиннадцать нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» огонь из стрелкового оружия враг открывал вблизи Авдеевки, а из автоматического станкового гранатомета - неподалеку Новотроицкого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» у Новоалександровки противник провоцировал наших военных из стрелкового оружия. На участке вблизи Золотого три раза вел огонь из стрелкового оружия и подствольного гранатомета, а неподалеку Хутора Вольного дважды в вечернее время применил ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие. Кроме того, в районах населенных пунктов Зайцево, Мироновский, Новотошковское противник открывал огонь из гранатометов различных систем.

В результате вражеского выстрела из подствольного гранатомета один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

С начала текущих суток, 1 октября, на участках ответственности украинских защитников зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, враг открыл огонь вблизи Станицы Луганской из автоматического станкового гранатомета.
ForUm

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