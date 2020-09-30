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Военно-транспортный самолет ВВС США C-130 Hercules совершил аварийную посадку в одесском аэропорту, сообщает «Думская».

Борт вылетел в Одессу с американской базы Рамштайн, расположенной в Германии.

В полете у него отказал один из четырех двигателей. Сейчас экипаж занимается устранением проблемы.

Интересно, что этот самолет принимал участие в торжествах по случаю 75-летия высадки союзников в Нормандии. Инсценировка вторжения, состоявшаяся 6 июля 2019 года, собрала всех глав государств антигитлеровской коалиции, кроме Путина.

Тогда на машину нанесли так называемые «полосы вторжения» — белые широкие линии на хвосте фюзеляжа и бортовой знак одного из Дугласов C-47, который выбрасывал парашютистов на французскую землю.
ForUm

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