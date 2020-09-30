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Шесть из десяти зрителей теледебатов между кандидатами в президенты от республиканцев и демократов Дональдом Трампом и Джо Байденом считают, что победа досталась последнему.

Об этом свидетельствуют данные опросов телеканала CNN, сообщает Укринформ.

В то же время лишь 28% респондентов считают, что победил действующий президент Дональд Трамп.

В опросе с теми же избирателями, проведенном накануне дебатов 22-27 сентября, 56% сказали, что надеются, что Байден победит, тогда как 43% ожидали, что это сделает Трамп.

Телеканал отмечает, что эти данные в целом совпадают с результатами опросов, проведенных после дебатов 2016 года. Тогда 62% зрителей решили, что победа досталась Хиллари Клинтон, а 27% были убеждены, что лучше выступил Дональд Трамп.

По результатам опросов, 65% зрителей считают, что на последних дебатах ответы Байдена были более правдивыми. В общей сложности 69% считают, что его претензии к действующему президенту справедливы. У Трампа - 29% и 32% соответственно.

57% зрителей заявили, что результаты дебатов не повлияют на их выбор 3 ноября, тогда как 32% после просмотра решили, что проголосуют за Байдена, за Трампа - 11%.

Опросы CNN после дебатов были проведены по телефону и включают интервью с 568 зарегистрированными зрителями, которые наблюдали за дебатами 29 сентября. Погрешность этой выборки составляет 6,3%.

Напомним, во вторник в Кливленде (штат Огайо, США) прошли первые теледебаты кандидатов на выборах президента США.
ForUm

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