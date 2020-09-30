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Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении военнослужащему одной из воинских частей, который в настоящее время находится в районе проведения операции Объединенных сил.

Следствием установлено, что ночью 5 июня 2020 в месте временной дислокации воинской части 21-летний старший солдат-военнослужащий контрактник похитил пистолет конструкции «Макарова» («ПМ») калибра 9 мм, принадлежавший другому военнослужащему.

В дальнейшем, с помощью штык-ножа старший солдат удалил нанесенные на пистолете серию и номер и почтовым отправлением прислал его в адрес своего знакомого, который согласился купить похищенное оружие за 8000 гривен. Последний при получении бандероли задержан сотрудниками Национальной полиции Полтавской области, указанное оружие изъято и идентифицировано по выводам экспертов.

Таким образом, военнослужащий подозревается в похищении и присвоении оружия, совершенных военнослужащим, в условиях особого периода, кроме военного положения (ч.3ст.410 УК Украины).

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.
ForUm

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