Полиция Талалаевского района привлекла к ответственности школьниц и их родителей за хулиганские действия у мемориала погибшим воинам АТО, сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

Полицейские составили административные материалы на двух 16-летних школьниц и на родителей двух 13-летних девушек, которые совершали хулиганство.

29 сентября в ходе мониторинга социальных сетей полицейские Талалаевского отделения полиции обнаружили хулиганские действия четырех школьниц у мемориала погибшим воинам АТО. Он находится на улице Центральной в райцентре.

Полиция оперативно отреагировала на увиденное и установила личности причастных к хулиганству. В отношении двух 16-летних учениц местной школы инспектор ювенальной превенции составил административные протоколы по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).

Еще двум девушкам исполнилось по 13 лет, поэтому за их действия будут отвечать родители. На них составлены административные протоколы по статье 184 КУоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

Все составленные админматериалы полиция направила в районный суд для принятия решения. Полицейский с ювенальной превенции уже провел профилактическую работу как с администрацией школы, где учатся девушки, так и с учениками.

Начальник Талалаевского райотдела полиции Андрей Водолазкин встретился с председателем ОО «Талалаевский союз участников АТО». После обсуждения досадной ситуации они также запланировали встречу с педколлективом и проведения дополнительных классных часов для патриотического воспитания подрастающего поколения.