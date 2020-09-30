также в разделеОбщество
Украинцы могут путешествовать в 52 страны 9
Кабмин перенес три рабочих дня в 2021 году 16
Уруский о катастрофе Ан-26: На технические неисправности наложился человеческий фактор 25
Суд признал Шабунина виновным в несвоевременной подаче декларации 22
Крушение Ан-26: в ГБР отрицают информацию об отказе двигателя 31
Скандал на Черниговщине: школьницы танцевали тверк у памятника воинам АТО 36
УАФ утвердила правила посещения матчей во время карантина 12
На Донбассе сохраняется «тишина» 10
Суд в России увеличил срок историку Дмитриеву в четыре раза – до 13 лет 24
Адвокаты представили новые доказательства невиновности Маркива 11
29 сентября. Картина дня 17
Синоптик не прогнозирует сильного похолодания в октябре 13
Минюст изменил правила распорядка в СИЗО: разрешили тренажеры и мультиварки 13
СБУ задержала боевика, захватывавшего админздания в Северодонецке 15
Вирусолог: COVID-19 станет обычным респираторным возбудителем 21
В Украине решили ввести штрафы за продажу электронных сигарет детям 15
Зеленский разрешил продать ликеро-водочный завод Госуправления делами 12
Клименко: Во время хакерской атаки на сайт Нацполиции утечки документов не было 8

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что перенес тяжелую операцию в связи с онкозаболеванием.

«Сегодня, в день Веры, Надежды, Любви, закончился хирургический этап моего онкозаболевания. Спасибо украинским и немецким врачам. Позади и 8-часовая операция, и дни боли. Впереди – химиотерапия. Дорогие друзья, все будет хорошо ... Уважаемые враги, не расслабляйтесь. Я остаюсь в политике и не отступлю от передовой», - написал он в Facebook. 

При этом политик не уточнил свой диагноз.

Как известно, Луценко был назначен на должность генпрокурора Украины 12 мая 2016 года. 29 августа 2019 он подал в отставку, в тот же день народные депутаты проголосовали за представленный президентом проект постановления об увольнении генерального прокурора.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2952 грн.
73
Теги