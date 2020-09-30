Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что перенес тяжелую операцию в связи с онкозаболеванием.

«Сегодня, в день Веры, Надежды, Любви, закончился хирургический этап моего онкозаболевания. Спасибо украинским и немецким врачам. Позади и 8-часовая операция, и дни боли. Впереди – химиотерапия. Дорогие друзья, все будет хорошо ... Уважаемые враги, не расслабляйтесь. Я остаюсь в политике и не отступлю от передовой», - написал он в Facebook.

При этом политик не уточнил свой диагноз.

Как известно, Луценко был назначен на должность генпрокурора Украины 12 мая 2016 года. 29 августа 2019 он подал в отставку, в тот же день народные депутаты проголосовали за представленный президентом проект постановления об увольнении генерального прокурора.