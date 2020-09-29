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В Северодонецке сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили бывшего участника незаконных вооруженных формирований террористической организации «ЛНР», который участвовал в захвате админзданий органов государственной власти в 2014 году, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, в ряды незаконных вооруженных формирований пророссийских террористов злоумышленник присоединился в апреле 2014 года. Установлено, что боевик причастен к штурму здания Управления СБУ в Луганской области. Позже в составе группировки Дремова он участвовал в захвате сепаратистами админзданий в Северодонецке. По оперативной информации, злоумышленник поддерживал связь и способствовал деятельности диверсионной группы «Ямала», участники которой готовили теракты в Северодонецке ко Дню независимости в 2014 году. После освобождения города от оккупационных войск злоумышленник длительное время скрывался от правосудия.

Сейчас боевику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины.

Проверяется причастность злоумышленника к другим преступлениям, совершенным террористическими группировками на территории Луганщины.

В случае доказательства вины ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Мероприятия по разоблачению участника НВФ проводились во взаимодействии со следователями ГУ НП в Луганской области под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.
ForUm

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