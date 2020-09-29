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В Киеве построено 1199 зданий высотой более 35 метров (12 этажей), а это больше, чем в любом другом городе на Европейском континенте.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствует рейтинг SkyscraperPage.

На втором месте в «европейском» списке оказался Лондон с 1109 высотными зданиями, и замыкает главную тройку Москва с 550 высотками.

Четвертую строчку занимает украинский Харьков (422), а Одесса со 160 высотками оказалась на 23 позиции.

В то же время, в мировом рейтинге украинская столица оказалась на 8 месте. На первом расположился Нью-Йорк (6097 небоскребов), на втором - Торонто (2393), на третьем - Дубай (1574).
ForUm

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