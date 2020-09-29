Всемирная организация здравоохранения совместно с ведущими партнерами согласовали план помощи странам с низким и средним уровнем дохода, в которых наблюдаются проблемы с тестированием.

Как передает Укринформ, об этом сообщает AP.

Такие страны планируют обеспечить 120 миллионами экспресс-тестов на коронавирус.

Эта программа потребует 600 миллионов долларов на начальном этапе и должна начаться уже в следующем месяце.

Предлагаемые экспресс-тесты выявляют антигены или белки, находящиеся на поверхности вируса. Обычно они считаются менее точными, хотя скорее выявляют болезнь, чем ПЦР-тесты, которые более точные и качественные.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус отметил эту программу как «хорошую новость» в борьбе с пандемией COVID-19.

«Эти тесты дают надежные результаты примерно через 15-30 минут, а не через часы или дни, с более низкой ценой и менее сложным оборудованием. Это позволит расширить масштабы тестирования, особенно в труднодоступных районах, где нет лабораторного оборудования или недостаточно подготовленных медицинских работников для проведения ПЦР-тестов», - заявил Губреисус.