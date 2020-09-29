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За прошедшие сутки, 28 сентября, вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В утренние часы суток недалеко от населенного пункта Старогнатовка противник открывал огонь из стрелкового оружия, а в вечернее время - со станкового противотанкового гранатомета. Вблизи Авдеевки враг провоцировал наших военных из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета. Еще два нарушения режима прекращения огня зафиксированы у населенного пункта Шумы. На этом участке противник применял стрелковое оружие и подствольный гранатомет.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов не было. Украинские защитники огонь в ответ не открывали.

С начала текущих суток, 29 сентября, по всей линии разграничения наблюдается тишина, выстрелов со стороны противника не зафиксировано.
ForUm

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