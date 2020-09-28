В Гусятине Тернопольской области мужчина пытался себя сжечь в помещении местного центра занятости, сообщает пресс-служба областной полиции.

По предварительной информации, житель Гусятинского района 1961 года рождения 28 сентября около 11:45 пришел к служащим с просьбой начислить пенсию. Однако ему не хватало несколько месяцев до необходимого стажа работы. Этот ответ возмутил посетителя и он, выйдя в коридор, облил себя бензином и поджег.

Сотрудники успели потушить мужчину, но огонь повредил около 50 процентов тела. Его бригада скорой доставила в больницу.