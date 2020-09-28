Во вторник, 29 сентября, на Западе, в Винницкой области, в Одесской области возможны сильные ливни, грозы, сообщила синоптик Наталья Диденко.
Осадки дотянут, но в меньшей степени, до большинства центральных областей, южной части, кроме Запорожья и Крыма.
На остальной территории Украины существенных осадков не предвидится.
Ветер будет восточный и юго-восточный, порывистый.
Температура воздуха в течение дня составит + 18 + 23 градуса, на юге + 24 + 28 градусов.
В Киеве завтра без существенных осадков, еще достаточно тепло, +20 градусов.
А 30 сентября ощутимо похолодает.
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