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Во вторник, 29 сентября, на Западе, в Винницкой области, в Одесской области возможны сильные ливни, грозы, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Осадки дотянут, но в меньшей степени, до большинства центральных областей, южной части, кроме Запорожья и Крыма.

На остальной территории Украины существенных осадков не предвидится.

Ветер будет восточный и юго-восточный, порывистый.

Температура воздуха в течение дня составит + 18 + 23 градуса, на юге + 24 + 28 градусов.

В Киеве завтра без существенных осадков, еще достаточно тепло, +20 градусов.

А 30 сентября ощутимо похолодает.
ForUm

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