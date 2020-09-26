20-летний Вячеслав Злочевский, единственный выживший в катастрофе самолета Ан-26 среди 27 человек, который был госпитализирован в военный госпиталь в Харькове, рассказал, что помнит о трагедии.

Об этом сообщает Суспильне Харкив.

26 сентября его посетили президент Украины Владимир Зеленский и пглава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

«Парень рассказал, что происходило. Мы его не нагружали вопросами, просто спросили, чем мы можем помочь. Сказал, что все происходило, как в компьютерной игре, что он, когда пришел в себя, увидел, как горит его товарищ, и он помогал фактически тушить пламя на этом парне, который находился вчера в больнице. И, к сожалению, сегодня умер», — рассказал Кучер.

Сообщается, что по уточненным данным, курсант не выпрыгивал из самолета, а выжил при падении внутри.

«Он всего не помнит, он потерял на определенном этапе сознание. После того, как он пришел в себя, он покинул обломки самолета, насколько нам сейчас понятно, и начал тушить пламя на своем коллеге», — отметил Кучер.

Напомним, вечером 25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку в аэропорту города Чугуева разбился самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Кроме экипажа, на борту находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. По предварительной информации, это был учебный полет.