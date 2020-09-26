20-летний Вячеслав Злочевский, единственный выживший в катастрофе самолета Ан-26 среди 27 человек, который был госпитализирован в военный госпиталь в Харькове, рассказал, что помнит о трагедии.
Об этом сообщает Суспильне Харкив.
26 сентября его посетили президент Украины Владимир Зеленский и пглава Харьковской ОГА Алексей Кучер.
Сообщается, что по уточненным данным, курсант не выпрыгивал из самолета, а выжил при падении внутри.
«Он всего не помнит, он потерял на определенном этапе сознание. После того, как он пришел в себя, он покинул обломки самолета, насколько нам сейчас понятно, и начал тушить пламя на своем коллеге», — отметил Кучер.
Напомним, вечером 25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку в аэропорту города Чугуева разбился самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Кроме экипажа, на борту находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. По предварительной информации, это был учебный полет.
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