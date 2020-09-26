За последние сутки в России коронавирусом COVID-19 заболели 7 523 человека. Это рекордный показатель с 22 июня. Об этом сообщает оперативный штаб в субботу, 26 сентября.

Общее число инфицированных с начала эпидемии в стране достигло 1 143 571.

Самые большие показатели суточного прироста заболевших зафиксированы в Москве (1792), Санкт-Петербурге (232), Московской (204), Ростовской (189) и Нижегородской (166) областях.

Выздоровели за 24 часа 6004 человека, 169 пациентов умерли. За весь период пандемии в России умерли 20 225 человек, вылечились 940 150 человек.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировали 3 833 новых случаев заражения коронавирусом. Это новый антирекорд. Скончались 76 человек, а выздоровели – 1 740.