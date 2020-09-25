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Церковь – единственный незаангажированный институт, который сегодня может вести диалог о мире на Донбассе.

Фото: скрин видео 112.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал ветеран АТО, кадровый военнослужащий, уроженец Луганской области Вячеслав Шевчук во время пресс-конференции участников Международного форума «Люди мира», которая состоялась 24 сентября в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре.

«Я очень рад, что инициативой в тех действиях, которые мы делаем, была Церковь, а не политики, поскольку это единственный институт, который сегодня незаангажированный ничем и никем. Поэтому на сегодня на той стороне - государства нет, но единственная структура, институт, который сегодня может вести диалог с двух сторон окопов - это Церковь. Она может говорить здесь, она может говорить там. Нужно находить смыслы и согласие для людей, которые живут в Донецкой и Луганской областях, так и для тех, которые живут на неподконтрольной части», - подчеркнул Вячеслав Шевчук.

По мнению ветерана АТО, многие мирные инициативы не имеют практической реализации, поскольку «во всех этих минских и других переговорных группах отсутствуют наши представители, люди, живущие в зоне конфликта».

«Как остановить эту войну? На мой взгляд, формула очень простая, чтобы победить войну, на которой зарабатывают деньги, нужно привести инвестиционные деньги и поднять экономику, которая сможет перебить те деньги, на которых люди зарабатывают на войне. Должна заработать экономика, должны люди, которые участвуют в конфликте, начать зарабатывать - не на войне! Экономика должна расти, только таким способом мы можем остановить войну! В другом случае, в противном случае - война никогда не остановится», - отметил Вячеслав Шевчук.

Как сообщалось ранее, на открытии форума «Люди мира», который состоялся 21 сентября в Святогорской лавре, участники рассмотрели состояние дел в социальной сфере жизни жителей и переселенцев Донбасса и начали разработку программы действий по восстановлению мирной жизни людей.

По итогам Форума «Люди мира» просят Президента Украины Владимира Зеленского обратиться к лидерам Нормандской переговорной группы, чтобы сделать все возможное для установления мира на Востоке Украины.

Текст обращения к Президенту был обнародован участниками форума 24 сентября на пресс-конференции в Киево-Печерской лавре.

Кроме того, участники Форума планируют создание исполнительного органа, который будет представлять проекты и программы в органах государственной власти, местного самоуправления, международных учреждениях и организациях.

Ознакомиться с полной трансляцией Международного гражданского форума «Люди мира» можно тут.
ForUm

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