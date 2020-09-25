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Оперативники управления стратегических расследований в Волынской области, следователи следственного управления областной полиции под процессуальным руководством Волынской областной прокуратуры разоблачили преступную «схему» вымогательства средств за несоздание искусственных препятствий при согласовании детального плана планировки территории для строительства многоквартирного жилого дома и предоставления разрешения для разработки проекта землеустройства.

Как сообщает пресс-служба МВД, городской голова, депутат городского совета и работник одного из отделов были уличены правоохранителями вчера, 24 сентября. Каждый из них был задержан в течение дня в разных локациях города сразу после получения своей части средств от неправомерной выгоды в 4000 долларов. В ходе следственных действий средства были изъяты с места задержаний.

Трех фигурантов дела задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам дела в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
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