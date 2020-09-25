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За прошедшие сутки, 24 сентября, со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано одно нарушение перемирия, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Так, режим прекращения огня противник нарушил в вечернее время суток, совершив выстрел из ручного противотанкового гранатомета в сторону наших позиций вблизи Каменки. Выстрел была не прицельным, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 25 сентября, по всей линии разграничения наблюдается тишина, никаких нарушений со стороны российско-оккупационных войск не задокументировано.
ForUm

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