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В течение восьми месяцев 2020 года среди украинцев выросла заболеваемость туляремией и кампилобактериальным энтеритом по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Центр общественного здоровья.

«По данным лабораторных центров, за восемь месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла заболеваемость кампилобактериальным энтеритом... туляремией», - говорится в сообщении. 

Отмечается, что в этом году зарегистрировано 106 случаев кампилобактериального энтерита, в то время как за восемь месяцев прошлого года – 87 случаев.

«Болезнь регистрировалась на 4 административных территориях: Днепропетровская область – 56 случаев, Запорожская область – 28, г. Киев – 18, Винницкая область – 4», - уточняют в ЦОЗ.

Также добавляют, а среди заболевших 91,5% составляют дети, что составляет 1,3 на 100 тыс. населения и выше на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За 2020 год было зарегистрировано два случая заболевания туляремией - среди взрослых в Херсонской области.



 
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