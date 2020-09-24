В течение восьми месяцев 2020 года среди украинцев выросла заболеваемость туляремией и кампилобактериальным энтеритом по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Центр общественного здоровья.

«По данным лабораторных центров, за восемь месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла заболеваемость кампилобактериальным энтеритом... туляремией», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году зарегистрировано 106 случаев кампилобактериального энтерита, в то время как за восемь месяцев прошлого года – 87 случаев.

«Болезнь регистрировалась на 4 административных территориях: Днепропетровская область – 56 случаев, Запорожская область – 28, г. Киев – 18, Винницкая область – 4», - уточняют в ЦОЗ.

Также добавляют, а среди заболевших 91,5% составляют дети, что составляет 1,3 на 100 тыс. населения и выше на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За 2020 год было зарегистрировано два случая заболевания туляремией - среди взрослых в Херсонской области.





