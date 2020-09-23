Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали одного из кандидатов в мэры Светловодска Кировоградской области за нарушение избирательного законодательства накануне выборов в местные советы, сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия установлено, что один из действующих депутатов Кировоградского областного совета совместно со своим помощником организовали схему перетягивания голосов избирателей на «липового» кандидата. За неправомерную выгоду технический кандидат с такой же фамилией одного из конкурентов на выборах должен был зарегистрироваться для уменьшения его голосов во время избирательного процесса. Для осуществления подкупа депутат привлек своего помощника.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины обеих фигуранта дела после передачи 10 тыс. гривен.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Украины (подкуп избирателя, участника референдума). Продолжается досудебное следствие.